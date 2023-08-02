Обратите на себя внимание сразу: пять неожиданных вещей, в которых нужно ходить на работу

Фото: freepik.com

Стилисты раскрыли, какие изменения произошли в дресс-коде. Теперь серая мышка в офисе никому не нужна.

Обычно возникают трудности, когда человек собирается на работу. Тут далеко не всегда подойдет обычная одежда. При этом носить рубашку и брюки зачастую надоедает. Серая мышка в офисе никому неинтересна. А дресс-код за последние 10 лет изменился. Эксперты назвали пять вещей, которые раньше в дресс-коде считались запретными, а теперь на пике моды.

В 90-х сочные оттенки в образе не поощрялись. Но теперь модницы смело могут выбирать такие цвета, как фуксия, лайм, незабудки и лаванды даже для работы.

В таких цветах можно носить деловые костюмы и мини. А надоевшие брюки эксперты советуют  заменить на шорты из экокожи, дополненные плотными колготками, чтобы никого не смущать.

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Не стоит забывать про полупрозрачные блузы и платья. Первые можно сочетать с жакетом, а к платью подойдет длинный пиджак с массивной обувью.

Еще лук всегда освежат яркие акценты(броские сумки, необычные каблуки и так далее) и добавят изюминку черные колготки, пишет сайт lisa.

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