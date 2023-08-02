Бретонская полоска — хит лета: такая одежда должна быть у каждой модницы

По словам стилистов, этим августом трендом стала бретонская полоска в самых разных вариациях. Она может быть демократичной, люксовой и даже формальной. Эксперты отмечают, что смело можно покупать в такой расцветке майки, платья и даже рубашки.

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Тренд затронул даже брюки. Если выбрать этот предмет гардероба с узором в полоску, то они будут выглядеть эффектно и стройнить, пишет woman.ru.

А главным плюсом такого наряда в полоску станет то, что его можно сочетать как с джинсами, так и с шортами в пижамном стиле. Толщину полоски следует выбирать исходя из того, на какую вещь был нанесен сам принт.