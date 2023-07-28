Берите на заметку: пять нарядов, которые необходимо взять в отпуск летом 2023 года — будете неотразимы

Летом всегда настает период отпусков. На курорте можно носить более смелые наряды. Однако порой сложно уместить в чемодан все вещи, которые хочется взять. Для сайта Teleprogramma.pro модельер Наз Маер рассказал, какие пять нарядов точно пригодятся в отпуске.
По его словам, наряды для отпуска зависят от того, куда вы едете. Например, для круиза будет одна коллекция, для отдыха в казино Монако -—другая, а для валяния на мальдивском песочке – третья. Но, если говорить про универсальный гардероб, то он будет практичным, а не трендовым.
Но эксперт подчеркнул, что главная задача стилиста, когда он собирает чемодан — уместить туда капсулу. Как можно меньше вещей, с которыми можно сознать как можно больше образов.
«Итак, что будет актуально для отпуска:
1. Пижамный костюм. Они то обретают популярность, то чуть ее теряют, но антитренлом не становятся, а для отпуска так самый настоящий мастхэв, потому как в брюках от пижамного костюма в комплекте с простой майкой, соломенной шляпой и босоножках в интересным плетением, можно бродить по достопримечательностям курортного городка, сменив босоножки на шлепанцы — отправиться на пляж, а надев костюм с каблуком и аксессуарами - отправиться на ужин.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
2. Белая рубашка оверсайз. Она может быть льняной или шелковой. Такой вариант станет полноценным образом для пляжа и дополнительным элементом для прогулочного или вечернего лука.
3. Платье комбинация, которое вы сможете надевать самостоятельно, миксовать с пресловутой белой рубашкой для вечера или с футболкой под низ - для прогулки. Напоминаю, что шелковая комбинация прекрасно сочетается с шерстяными вещами. Это на случай, похолодания.
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Анастасия Решетова. Фото: соцсети звезды
4. Джинсовые шорты. Это низ с которым можно составить множество пляжных луков, как с футболками, майками, рубашками, так и просто с купальником.
5. Льняной костюм. Этим летом Костюмы из льна очень популярны. Можно выбрать костюм из рубашки и брюк, а можно с шортами», – поделился Наз.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro