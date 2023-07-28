Берите на заметку: пять нарядов, которые необходимо взять в отпуск летом 2023 года — будете неотразимы

Летом всегда настает период отпусков. На курорте можно носить более смелые наряды. Однако порой сложно уместить в чемодан все вещи, которые хочется взять. Для сайта Teleprogramma.pro модельер Наз Маер рассказал, какие пять нарядов точно пригодятся в отпуске.

По его словам, наряды для отпуска зависят от того, куда вы едете. Например, для круиза будет одна коллекция, для отдыха в казино Монако -—другая, а для валяния на мальдивском песочке – третья. Но, если говорить про универсальный гардероб, то он будет практичным, а не трендовым.

Но эксперт подчеркнул, что главная задача стилиста, когда он собирает чемодан — уместить туда капсулу. Как можно меньше вещей, с которыми можно сознать как можно больше образов.