«Привлекает мужские взгляды»: эти купальники делают фигуру идеальной — стоит купить каждой женщине

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«На мой взгляд, чтобы женщина чувствовала себя королевой пляжа, ей нужно остановить свой выбор на фасонах монокини или трикини. Эти фасоны позволяют оголить чуть больше, чем закрытые, слитные купальники. Но и не показывают его так откровенно как например, бикини. Получается легкая недосказанность, которая так привлекает мужские взгляды.

К тому же, можно выбрать фасоны визуально корректирующие фигуру, либо прикрывающие те части тела, демонстрировать которые не очень хочется. Например, прикрыть животик, но показать красивую спину или грудь.

Что касается рисунка, то я предпочла бы модные леопардовый или цветочный принт. Возможно комбинированные с однотонными тканями.

Если выбрать идеальный купальник именно под вашу фигуру, вы безусловно станете королевой пляжа!» – поделилась эксперт.