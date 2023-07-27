«Привлекает мужские взгляды»: эти купальники делают фигуру идеальной — стоит купить каждой женщине

Многие девушки тщательно готовятся к отпуску. Особенно много внимания уделяется купальнику. В современном мире много фасонов бикини. Однако не все они будут одинакового смотреться на фигуре. Для Teleprogramma.pro имидж-стилист Елена Бестави рассказала, какой купальник точно купить, чтобы стать королевой пляжа. Она отметила, что есть фасоны, которые стройнят.
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«На мой взгляд, чтобы женщина чувствовала себя королевой пляжа, ей нужно остановить свой выбор на фасонах монокини или трикини. Эти фасоны позволяют оголить чуть больше, чем закрытые, слитные купальники. Но и не показывают его так откровенно как например, бикини. Получается легкая недосказанность, которая так привлекает мужские взгляды.
К тому же, можно выбрать фасоны визуально корректирующие фигуру, либо прикрывающие те части тела, демонстрировать которые не очень хочется. Например, прикрыть животик, но показать красивую спину или грудь.
Что касается рисунка, то я предпочла бы модные леопардовый или цветочный принт. Возможно комбинированные с однотонными тканями.
Если выбрать идеальный купальник именно под вашу фигуру, вы безусловно станете королевой пляжа!» – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro