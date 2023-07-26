«Уменьшат объем бедер»: эти три юбки всегда стройнят — идеальны для женщины 40+

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«Что касается возрастной категории, я на это смотрю сквозь пальцы. Важно, чтобы женщина чувствовала себя комфортно, чтобы ее образ соответствовал социальному положению, ее желанию, ее образу жизни, чем возрастной категории. Сейчас возраст никатируется в модных трендах. Одни и те же вещи могут носить 20-летие девушки и 50-летние дамы.

Сосредоточимся на теме стройности. Самый идеальный вариант – юбка итальянской длины чуть ниже колена или по колено, прямого силуэта. Также ее называют юбкой-карандаш. Это безукоризненный вариант, легко сочетается с любыми вещами в вашем гардеробе. Легко подойдет и стилю кэжуал, и стилю бизнес.

Также надо обращать внимание на фактуру и принт. Лучше выбирать монохромный цвет, гладкой, но не блестящей фактуры. Это точно не вельвет, не твид. Это может быть шерсть, кашемир, кожа, что сейчас особенно в моде.