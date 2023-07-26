«Уменьшат объем бедер»: эти три юбки всегда стройнят — идеальны для женщины 40+

Зачастую женщины пополняют гардероб трендовыми нарядами. Однако не всегда такие вещи подходят человеку и красят его. Нужно подбирать образы, отталкиваясь от фигуры и цветотипа. Но есть и те вещи, которые всегда смотрятся выигрышно. Стилист Надя Иванова для Teleprogramma.pro рассказала, какие юбки точно стоит купить дамам за 40 лет, чтобы выглядеть стройнее.
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«Что касается возрастной категории, я на это смотрю сквозь пальцы. Важно, чтобы женщина чувствовала себя комфортно, чтобы ее образ соответствовал социальному положению, ее желанию, ее образу жизни, чем возрастной категории. Сейчас возраст никатируется в модных трендах. Одни и те же вещи могут носить 20-летие девушки и 50-летние дамы.
Сосредоточимся на теме стройности. Самый идеальный вариант – юбка итальянской длины чуть ниже колена или по колено, прямого силуэта. Также ее называют юбкой-карандаш. Это безукоризненный вариант, легко сочетается с любыми вещами в вашем гардеробе. Легко подойдет и стилю кэжуал, и стилю бизнес.
Также надо обращать внимание на фактуру и принт. Лучше выбирать монохромный цвет, гладкой, но не блестящей фактуры. Это точно не вельвет, не твид. Это может быть шерсть, кашемир, кожа, что сейчас особенно в моде.
Юбка-футляр. Фото: freepik.com
Если бедра достаточно широкие, то можно обратить внимание на юбку с защипами по талии. Она немного нивелирует объем бедер
Второй вариант — юбки макси. Сейчас это тренд. Длинная юбка вытягивает рост и стройнит. Но тут лучше выбирать юбку из мягкой ткани: шелка, атласа, а также струящегося силуэт, с легким расклешением к низу. Она придает легкости, пластики и вытягивает силуэт.
Можно посмотреть еще и юбку средней длинны с легким клешем. Она тоже будет уравновешивать широкие бедра. Эти три юбки подойдут для дам за 40, уменьшат объем бедер и будут стройнить», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro