Не выбрасывайте эти странные пакетики из новой обуви: от них очень много пользы

Внутри новой обуви обычно обнаруживаются маленькие пакетики с непонятными шариками внутри. Большинство людей просто выбрасывают их, не задумываясь. А ведь эти пакетики могут сослужить отличную службу в быту. Шарики, которыми они наполнены, - силикагель. Он выполняет функцию осушителя – впитывает из воздуха влагу. И он пригодится вам не только для просушки намокшей обуви.

Шарики силикагеля, например, спасут ваш смартфон, пострадавший от воды. Необходимо вытащить из него батарею и карту памяти, положить устройство вместе с силикагелем в контейнер и оставить там на всю ночь. Утром можно начинать пользоваться смартфоном: всю влагу из него «вытянут» волшебные шарики.

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Еще проще – с мокрыми плавками и купальниками: положите их в контейнер с силикагелем и немного подождите – они быстро высохнут, и можно будет снова плавать в море или бассейне. По материалам vnimanie.prо и infoniac.ru.