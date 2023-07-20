Что надо дать перцам в конце июля, чтобы получить мясистые плоды осенью

Чтобы получить мясистые плоды перца в конце июля, необходимо было еще во время посадки заложить благодатную почву.

Выбрать солнечное место, отобрать саженцы с толстеньким стеблем, рассадить на расстояние 30-45 см друг от друга, а затем регулярно поливать и пропалывать грядки. Если высаживать не в открытый грунт, а в теплице, урожай можно будет собирать на две-три недели раньше.

Что можно сделать в июле:

1. Бороться с сорняками, а также обрезать лишние побеги перца, что улучшит циркуляцию воздуха и стимулирует рост плодов.

2. Использовать органические удобрения или специализированные прикормки для перцев.

3. Некоторым сортам перца необходимы опылители, поэтому к ним должен быть открыт доступ насекомым.

4. Если ваши растения страдают от набегов вредителей, обработайте их специальными средствами. Пока нет плодов использовать, как натуральные, так и химические вещества. Если плоды появились, то использование химических составов нежелательно.

Проведя все эти мероприятия, вы повышаете шансы на получение мясистых плодов перца. Однако результаты могут различаться в зависимости от сорта перца и климатических условий вашего региона.