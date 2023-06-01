«Горячий хит лета»: пять самых модных моделей джинсов, которые должна купить каждая девушка

У каждой девушки есть любимые джинсы. Этот предмет гардероба выручает в любых ситуациях. Для сайта Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова рассказала, какие джинсы в тренде в этом сезоне. Оказалось, что летом можно снова щеголять с голым пупком и облачаться в дерзкие джинсы с вышивкой.
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«Этот предмет гардероба не выходит из нашего гардероба, но стилисты и дизайнеры пытаются каждый сезон обновить джинсы, и предоставить новые тренды на этот традиционный предмет гардероба.
Если мы говорим про лето 2023 года, то явно заметен ретро стиль. Пришла мода на 90-е и 2000-е годы. Это касается и джинсов тоже. Возвращается заниженная талия. На подиуме можно увидеть пупок и линию нижнего белья.
В моде также более широкие брюки-парашюты. Можем видеть брюки карго из денима. Сейчас они тоже очень актуальны.
Аосу. Фото: соцсети звезды
Снова мы видим джинсы-варенки. Дизайнеры долго предлагали цвет темно-синий, но теперь сова они демонстрируют более выбеленные джинсы и с таким размытым рисунком.
Очень актуальны будут джинсы разных фактур. Например, передняя часть будет из темного денима, а задняя – из более светлого. Также могут быть лампасы из другого оттенка.
Снова на джинсы возвращается вышивка, кружева. В 2000-х годах мы такие джинсы носили и теперь мода возвращается. Вы не промахнетесь, если достанете старенькие джинсы с антрисолей и снова начнете носить.
Дизайнеры предлагают носить джинсы с майкой алкоголичкой белого цвета – горячий хит лета. Также их можно носить с различными бюстье, укороченными топами, в том числе вязаными в стиле 70-х годов. Чувственность возвращается в тренды» – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro