«Горячий хит лета»: пять самых модных моделей джинсов, которые должна купить каждая девушка

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«Этот предмет гардероба не выходит из нашего гардероба, но стилисты и дизайнеры пытаются каждый сезон обновить джинсы, и предоставить новые тренды на этот традиционный предмет гардероба.

Если мы говорим про лето 2023 года, то явно заметен ретро стиль. Пришла мода на 90-е и 2000-е годы. Это касается и джинсов тоже. Возвращается заниженная талия. На подиуме можно увидеть пупок и линию нижнего белья.

В моде также более широкие брюки-парашюты. Можем видеть брюки карго из денима. Сейчас они тоже очень актуальны.