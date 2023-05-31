Пять секунд, и все готово — парикмахер поделилась простыми способами маскировки седины

Многие девушки еще до 30 лет замечают, что у них появляется большое количество седины. Это зачастую делает образ неряшливым и портит вид. А вот красить волосы каждую неделю не только дорого, но и вредно.

Можно просто пересушить локоны, и они начнут ломаться. Однако парикмахер Марина Лапина рассказала, как можно скрыть седину волос без краски. Она назвала простые приемы, доступные любой женщине.