Пять секунд, и все готово — парикмахер поделилась простыми способами маскировки седины

Многие девушки еще до 30 лет замечают, что у них появляется большое количество седины. Это зачастую делает образ неряшливым и портит вид. А вот красить волосы каждую неделю не только дорого, но и вредно.
Можно просто пересушить локоны, и они начнут ломаться. Однако парикмахер Марина Лапина рассказала, как можно скрыть седину волос без краски. Она назвала простые приемы, доступные любой женщине.
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Для тех, у кого сединой покрылся небольшой участок, эксперт рекомендует просто сменить пробор или подобрать новую прическу, которая скроет серебристые локоны. Также она призналась, что есть специальная тушь, которая держится несколько дней. Ей можно маскировать седые корни.
«Если волосы короткие, используйте тонировочные средства без аммиака: шампунь, бальзам или маску. Помните, что на окрашенный волос тоник ложится сильнее, поэтому необходимо быть осторожнее с цветом», — дала совет Лапина, пишет издание «Подмосковье сегодня».