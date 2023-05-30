Этот маникюр выбирает каждая супермодель: на ваши ноготки все будут заглядываться

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Как оказалось, речь идет о так называемом маникюре супермоделей. Отмечается, что такие ногти имеют среднюю длину с нежным нюдовым или розовым оттенком лака. Также селебрити зачастую в квадратной форме выбирают квадратные формы или лаконичный миндаль.