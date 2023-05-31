Три вещи, которые даже из обычной девушки сделают модель – точно должны быть в гардеробе

Многие девушки любуются обложками журналов и наблюдают за моделями, стараясь им подражать. Однако есть вещи, которые украсят любую представительницу прекрасного пола. Имидж-стилист Алсу Арна раскрыла секрет – какие вещи стоит купить, чтобы выглядеть как модель с подиума. Оказалось, что их всего три.
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«Это обувь на высоком каблуке, а также джинсы, подобранные по типу фигуры. И это жакет, который можно носить на голое тело, если фигура позволяет.
Также волосы всегда должны быть вымыты, губная помада при себе, ухоженные руки и сияющие глаза, улыбка.
Отмечу, что обувь на высоком каблуке служит женщине как сексуальная энергия, как грация и осанка. Джинсы – это комфорт и свобода. Жакет – интеллект, собранность. Сочетание привлекательности и интеллекта всегда работает особенно сильно, всегда актуально. А комфорт – это веяние сегодняшнего времени. Эти три составляющие всегда работают в плюс как человеку, который их носит, так и людям, которые наблюдают за этим человеком», – пояснила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.