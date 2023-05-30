«Главный хит сезона»: блогер Карина Нигай назвала две модные вещи, которые должна купить каждая девушка на лето

Фото: freepik.com

Эксперт в шоу «Модные игры» рассказала, что точно будет самым модным аксессуаром в этом сезоне, а также назвала наряд, который уже стал трендом.

Карина Нигай уже давно стала известным блогером. Она эксперт в шоу «Модные игры», а также в других проектах. Стилист порой дает советы по стилю. Ей не раз доводилось работать с разными брендами. На этот раз звезда решила рассказать, какие тренды будут хитами этого лета. Она выделила один наряд и один аксессуар.

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«Мне безумно нравится тренд на «голые» платья. Когда ты надеваешь шортики и топ, а сверху прозрачная органза или какой-то гипюр или любая прозрачная ткань. Это главный и яркий тренд. 

В каждом сезоне есть какой-то элемент, который является ультрамодным. Он обычно недорогой и небольшой. К примеру, какой-то вид сумки.  И если ты его добавишь, то обязательно твой лук станет ультрамодным.

Одно время все береты носили. В этом сезоне таким аксессуаром станет повязка, как у фитнес-девушек в 90-х. И вот эта резинка — главный хит сезона. Это стиль Беверли-Хиллз. Он сейчас везде будет виден. Если вы еще не приобрели ее, то уже стоит», — рассказала блогер в беседе с Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка». 

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