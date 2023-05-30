«Главный хит сезона»: блогер Карина Нигай назвала две модные вещи, которые должна купить каждая девушка на лето

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«Мне безумно нравится тренд на «голые» платья. Когда ты надеваешь шортики и топ, а сверху прозрачная органза или какой-то гипюр или любая прозрачная ткань. Это главный и яркий тренд.

В каждом сезоне есть какой-то элемент, который является ультрамодным. Он обычно недорогой и небольшой. К примеру, какой-то вид сумки. И если ты его добавишь, то обязательно твой лук станет ультрамодным.

Одно время все береты носили. В этом сезоне таким аксессуаром станет повязка, как у фитнес-девушек в 90-х. И вот эта резинка — главный хит сезона. Это стиль Беверли-Хиллз. Он сейчас везде будет виден. Если вы еще не приобрели ее, то уже стоит», — рассказала блогер в беседе с Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка».