Иностранки не сдерживают смех: эти три сумки носят только россиянки – давно устарели

И первым с списке антитрендов оказался клатч-конверт. Раньше он был очень популярен С такой сумкой ходили многие зарубежные знаменитости, но теперь о нем забыли. А вот россиянки такие клатчи прямоугольной формы порой используют даже в повседневной жизни. Это не стоит делать тем, кто хочет быть модным.

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Структурированный тоут считается удобной сумкой для офиса, но стиля он точно не добавит В этом сезоне актуальнее выбирать базовый кожаный или хлопковый шоппер.

Также ушли в прошлое маленькие рюкзаки. Полноразмерные модели рюкзаков теперь в тренде — они сейчас просто на пике моды, сообщает Marie Claire.