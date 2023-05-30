Иностранки не сдерживают смех: эти три сумки носят только россиянки – давно устарели

Каждая девушка старается подбирать себе наряды, которые будут отражать их сущность. И сумки у многих вызывают особый трепет. Этот аксессуар всегда становится акцентом и дополнением к образу. Однако некоторые сумки выходят из моды, но россиянки с ними продолжают ходить. Часто над этим смеются иностранки.
И первым с списке антитрендов оказался клатч-конверт. Раньше он был очень популярен С такой сумкой ходили многие зарубежные знаменитости, но теперь о нем забыли. А вот россиянки такие клатчи прямоугольной формы порой используют даже в повседневной жизни. Это не стоит делать тем, кто хочет быть модным.
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Структурированный тоут считается удобной сумкой для офиса, но стиля он точно не добавит В этом сезоне актуальнее выбирать базовый кожаный или хлопковый шоппер.
Также ушли в прошлое маленькие рюкзаки. Полноразмерные модели рюкзаков теперь в тренде — они сейчас просто на пике моды, сообщает Marie Claire.