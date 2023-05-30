Александр Рогов назвал неожиданный тренд этого лета: придаст изюминку любому образу

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По словам Рогова, пока не будет сильной жары, можно носить жилетку с рубашкой. В этом сезоне, к слову, она абсолютный must have. Также сочетать такой верх можно как с джинсами и брюками, так и с короткой юбкой и платьем. С блузками также смело можно носить жилетку. А самое главное, что жилетку можно сделать и самостоятельным элементом. Об этом стилист сообщил в своем телеграм-канале.