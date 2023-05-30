«Не стоит допускать в свой гардероб»: стилист рассказала, какие наряды ни в коем случае нельзя носить дамам с формами

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«Первое – не стоит в свой гардероб допускать обтягивающие вещи. Исключение только утягивающее белье, которое является палочкой выручалочкой для коррекции фигуры. А вот обтягивающие блузки, лосины, свитера, особенно трикотажные вещи, которые максимально подчеркивают фигуру – дамам с формами не рекомендованы.

Хороши будут полуприлегающие формы. А обтягивающие наряды лишь подчеркнул лишние килограммы и другие нюансы фигуры.

Вторая – слишком объемные оверсайз вещи. Это такие балахонистые вещи. Существует заблуждение. Когда девушки крупных форм пытаются замаскировать их объемными балахонами – это большая ошибка. да мы делаем фигуру менее массивной, но более объемной. Это не выглядит стильно, конструктивно. Это не только не корректирует фигуру, но и увеличивает объемы.

Третье – слишком крупные принты на одежде или яркий орнамент. Я часто замечаю, что на девушка серьезных форм одежда очень пестрая с крупным рисунком, но это тоже добавляет объем. Не обязательно носить однотонные вещи. Можно выбирать обычные принты, геометрический орнамент, полоска, которая является хорошим средством для коррекции объема», – высказалась эксперт.