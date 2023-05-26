Образы получатся топовыми: эти три вещи необходимо купить каждой модной девушке на лето-2023

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«Первое – льняной костюм! Комплект может состоять из рубашки оверсайз, как с коротким рукавом так и с длинным, и шорт на резинке.

Второе – майка-алкоголичка. Она может быть в любом цвете: белая, черная, ярко-розовая.

Третье – джинсовые шорты или шорты-бермуды», – поделилась эксперт.