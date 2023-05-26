Образы получатся топовыми: эти три вещи необходимо купить каждой модной девушке на лето-2023

Фото: freepik.com

Стилист рассказала, что точно должно быть в гардеробе, чтобы выглядеть трендовом.

Каждая девушка хочет выглядеть безупречно. Летом можно экспериментировать с нарядами. Порой для создания образа нужно всего несколько вещей, которые всегда дополнял лук. Для сайта Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско рассказала, какие три наряда точно должны купить модницы этим летом.

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«Первое – льняной костюм! Комплект может состоять из рубашки оверсайз, как с коротким рукавом так и с длинным, и шорт на резинке. 

Второе – майка-алкоголичка. Она может быть в любом цвете: белая, черная, ярко-розовая. 

Третье – джинсовые шорты или шорты-бермуды», – поделилась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет. 

Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro

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