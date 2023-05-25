Леопард — стильно: три секрета, как носить анималистичный принт и не выглядеть нелепо

Каждый год в моду входят вещи с принтами. И в этом году снова стали актуальны животные принты.
Стилист-имиджмейкер, основатель «Школы стиля» Полли Рыжова рассказала, как правильно носить наряды с анималистичным рисунком.
К слову, расцветки под леопарда, жирафа или зебру могут выглядеть безвкусно и нелепо. Однако эксперт раскрыла три секрета, которые помогут любой девушке выглядеть стильно.
«Чем миниатюрнее девушка, тем мельче должен быть принт. Крупный будет хорошо смотреться на высоких и стройных. Для девушек с роскошными формами больше подойдет принт среднего размера», — предупредила стилист.
Она также рекомендовала сочетать вещи с хищными принтами с одеждой в таких цветах, как черный, белый и серый. Эксперт подчеркнула, что для создания образа нужно проанализировать, какие оттенки есть в наряде.
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Полли заверила, что беспроигрышным вариантом станет лук, где наряд подобран в таком тоне, что в тандеме работает с цветом, присутствующим в принте. К примеру, если юбка с принтом «жираф», то к ней лучше подобрать вещи в коричнево-карамельной гамме. Таким образом лук становится целостным.
А если кто-то боится экспериментов, то можно просто внедрить яркий принт в образ. Нужно лишь все делать в меру.
«Как приручить «леопарда», когда не хочется кардинальных экспериментов? Добавить в образ минимальную дозу принта. Так, например, анималистичные туфли-лодочки будут роскошно смотреться в эстетике лаконичного делового образа. А самый рядовой комплект из джинсов и белой футболки станет оригинальным, если снабдить его акцентной сумкой с диким кошачьим узором», — также посоветовала эксперт.
По материалам «А теперь внимание!»