Старят и подчеркивают морщины: эти четыре челки ни в коем случае нельзя носить женщинам 40+

Многие женщины предпочитают носить одинаковую прическу годам. Однако порой хочется перемен. Некоторые боятся делать стрижки, но готовы сделать челку. Но не все фасоны челки удачно будут смотреться на дамах после 40 лет. И хоть челочки в моде, есть очень опасные варианты, которые не столько красят, сколько старят.
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Эксперты рассказали, что в список вошла густая челка-шторка, закрывающая лоб. Отмечается, что на молодых девушках такая челка смотрится стильно, но на лице женщин возраста 40+ она только открывает морщинки на лбу и между бровями.
Также возраст добавит прямая челка в сочетании с боб-каре. Слишком прямые линии сыграют злую шутку. А вот если добавить небрежности и мягкости в стрижку, то она подойдет возрастным дамам.
В моде ультракороткая челка, но она тоже опасная. Остриженная высоко над бровями челка также визуально добавляет женщинам несколько лет.
Эксперты советуют отказаться от отросшей челки, закрывающей глаза. Взрослые женщины с такой челкой выглядят уставшими и изможденными.
По материалам The Voice mag