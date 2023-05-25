Старят и подчеркивают морщины: эти четыре челки ни в коем случае нельзя носить женщинам 40+

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Эксперты рассказали, что в список вошла густая челка-шторка, закрывающая лоб. Отмечается, что на молодых девушках такая челка смотрится стильно, но на лице женщин возраста 40+ она только открывает морщинки на лбу и между бровями.

Также возраст добавит прямая челка в сочетании с боб-каре. Слишком прямые линии сыграют злую шутку. А вот если добавить небрежности и мягкости в стрижку, то она подойдет возрастным дамам.

В моде ультракороткая челка, но она тоже опасная. Остриженная высоко над бровями челка также визуально добавляет женщинам несколько лет.

Эксперты советуют отказаться от отросшей челки, закрывающей глаза. Взрослые женщины с такой челкой выглядят уставшими и изможденными.

По материалам The Voice mag