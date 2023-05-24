Эти оттенки всегда молодят лицо: такая одежда украсит любую девушку — скинете 10 лет

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По словам стилиста, лучше носить вещи мятного и небесно-голубого цветов. Именно такие оттенки освежают лицо и придают ему сияние, которое ассоциируется с юностью. При этом эксперт также отметила, что нужно быть аккуратнее с другим очень популярным цветом.