Эти оттенки всегда молодят лицо: такая одежда украсит любую девушку — скинете 10 лет

Многие представительницы прекрасного пола стремятся выглядеть идеально. А с приближением лета всегда приходится обновлять гардероб. Стилист Анастасия Хохлова рассказала, какие оттенки в одежде обладают омолаживающим эффектом. Она отметила, что они могут помочь визуально скинуть около 10 лет.
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По словам стилиста, лучше носить вещи мятного и небесно-голубого цветов. Именно такие оттенки освежают лицо и придают ему сияние, которое ассоциируется с юностью. При этом эксперт также отметила, что нужно быть аккуратнее с другим очень популярным цветом.
«А вот с черным нужно быть осторожнее. Он выделяет морщины и прочие несовершенства кожи. Поэтому, если вы хотите использовать его в образе, то обязательно делайте яркие глаза и губы», — сказала Хохлова, пишет «Городовой».