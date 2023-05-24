Пять трендовых босоножек лета-2023: подойдут каждой и сделают образ остромодным

Третий тренд – мюли, когда пятка открыта. Они такие дутые. Перепрелетения ремешков у них выглядят как дутики.

Четвертое место – босоножки на широком устойчивом каблуке и платформе в стиле 70-х годов. Благодаря Valentino и Versace такие босоножки стали модными.

И пятый тренд – очень минималистичный дизайн. Когда у них тонкие ремешочки. Они выглядят лаконично и простенько», – высказалась стилист.