Пять трендовых босоножек лета-2023: подойдут каждой и сделают образ остромодным

Фото: freepik.com

Стилист-имиджмейкер Диана Плиско рассказала, какую обувь на каблуке точно стоит покупать на лето.

Ни один модный образ не может обойтись без обуви. Для сайта Teleprogramma.pro имидж-стилист Диана Плиско рассказала, какие босоножки в тренде в этом сезоне. Она выделила пять модных фасонов. 

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«Первый тренд – босоножки на каблучке kitten heel, на высоком и с тонким переплетением ремешка в стиле 20-х годов. 

На втором месте в списке – это металлизированные босоножки. Тут не важно, в какой форме. Главное, чтобы они были металлизированные или золотые. Также они могут быть металлизированные в ярких тонах: розовые, лавандовые. 

Фото: freepik.com

Третий тренд – мюли, когда пятка открыта. Они такие дутые. Перепрелетения ремешков у них выглядят как дутики. 

Четвертое место – босоножки на широком устойчивом каблуке и платформе в стиле 70-х годов. Благодаря Valentino и Versace такие босоножки стали модными.

И пятый тренд – очень минималистичный дизайн. Когда у них тонкие ремешочки. Они выглядят лаконично и простенько», – высказалась стилист. 

Нюша. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет. 

Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro

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