Старят до безобразия: седые волосы ни в коем случае нельзя так красить — сделаете только хуже

Эксперт отметила, что обычно за две недели отрастают корни и цветовой контраст становится сильно заметным. Однако дважды в месяц ходить в салон красоты обычно никто не хочет, а вот красиво все же быть хотят. Поэтому волосы убирают в пучки, меняют проборы.

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Колорист порекомендовала пользоваться услугами салонов красоты с профессиональными красками, которые лучше держат цвет и при этом не вредят волосам. Также она назвала цвета краски, которые нельзя использовать седовласым леди.