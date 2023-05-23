Старят до безобразия: седые волосы ни в коем случае нельзя так красить — сделаете только хуже

Многие девушки уже до 30 лет сталкиваются с появлением седины. Это может быть связано с генетикой, стрессом и другими факторами. Примечательно, что обычно серебристые локоны стараются красить, чтобы замаскировать.
Тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина рассказала, как ни в коем случае не стоит красить седые волосы. Она сразу предупредила, что лучше отказаться от красок из масс-маркета. В их составе есть щелочь и большого процента окислителя, поэтому волосы пересушиваются.
Эксперт отметила, что обычно за две недели отрастают корни и цветовой контраст становится сильно заметным. Однако дважды в месяц ходить в салон красоты обычно никто не хочет, а вот красиво все же быть хотят. Поэтому волосы убирают в пучки, меняют проборы.
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Колорист порекомендовала пользоваться услугами салонов красоты с профессиональными красками, которые лучше держат цвет и при этом не вредят волосам. Также она назвала цвета краски, которые нельзя использовать седовласым леди.
«Кстати насчет темных оттенков, их лучше совсем исключить: они придают возраст. Также седые волосы ни в коем случае не стоит окрашивать в фиолетовый. Это выглядит не эстетично и вульгарно. Допустимо делать легкие блонды, возможно, с розовинкой или с легкой серинкой. Но не стоит уводить цвет в серость, чтобы визуально не состарить лицо», — пояснила Лисина, пишет портал «А теперь внимание!».