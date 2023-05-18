Три простых шага сделают волосы сильными: парикмахер раскрыл свои секреты

Фото: freepik.com

Владелец салона красоты рассказал, что нужно, чтобы волосы отрасли длинными и здоровыми.

Многие девушки мечтают о длинных волосах. Однако отрастить локоны ниже плеч удается не всем. Владелец салона красоты Neville Hair & Beauty Джек Меррик-Тирлуэй рассказал, как отрастить длинные и сильные волосы. Оказалось, что есть несколько секретов. 

По словам эксперта, чтобы волосы были крепкими, густыми и быстро росли, для начала нужно не лениться и правильно ухаживать за ними. Во-первых, необходимо  выбрать шампунь, который подходит вашему типу волос. Также лучше избегать использования сильных химических средств и частых укладок с использованием утюжков и горячего воздуха.

«Я бы посоветовал обратить внимание на такие ингредиенты в шампунях и лосьонах, как  коллаген, аминокислоты и продукты, содержащие витамин B3», — добавил эксперт.

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Также хорошо влияет на волосы наличие в организме биотина, который делает лучше качество и улучаешь рост волос. Он содержится в продуктах, а также его можно получать в виде дополнительных биологически активных добавок.

Еще нужно следить, чтобы находилось достаточного количества железа в организме. Если его уровень низкий, то это может привести к выпадению и ухудшению качества волос, пишет  The Sun.

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