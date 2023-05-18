В 30 лет уже не стоит это носить: названы три украшения, которые мгновенно старят

Есть женщины, которые не выходят из дома без украшений. Если одни любят носить сережки и тонкие цепочки, другие обвешивают себя золотом с ног до головы.
Стилист Валерия Костюкова назвала украшения, которые ни в коем случае нельзя носить молодым девушкам. Если неправильно выбрать аксессуары, то они сразу прибавят возраст.
И стилист выдели украшения, которые старят: это аксессуары с массивными натуральными камнями, крупные серьги, большое количество колец и браслетов на руках.
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«Крупные аксессуары на молодой девушке смотрятся гармонично — это удлинит шею, сделает образ интереснее. Когда же вам не 20, не стоит рисковать с подобными украшениями. Массивные серьги сразу привлекут внимание к зоне декольте, шее и мочкам ушей. Если у вас уже начались возрастные изменения, все морщинки на коже станут заметнее», — пояснила эксперт в беседе с порталом «А теперь внимание!».