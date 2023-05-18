В 30 лет уже не стоит это носить: названы три украшения, которые мгновенно старят

Есть женщины, которые не выходят из дома без украшений. Если одни любят носить сережки и тонкие цепочки, другие обвешивают себя золотом с ног до головы.

Стилист Валерия Костюкова назвала украшения, которые ни в коем случае нельзя носить молодым девушкам. Если неправильно выбрать аксессуары, то они сразу прибавят возраст.