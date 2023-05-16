Стилист по волосам рассказала, как стареть достойно: лучшие способы скрыть седину в любом возрасте

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«Когда седые волосы занимают 30% от всей массы волос на голове, женщины или принимают решения стареть достойно или начинают маскировать седину. Есть женщины, которым седина идет, но, таких меньшинство.

Чаще седые волосы подчеркивают возраст или даже делают женщину визуально еще старше, потому что далеко не всем идет такие холодный оттенок. Он же оттеняет кожу, может сделать ее бледнее или болезненнее на вид. Поэтому чаще женщины выбирают окрашивание.

Волосы за месяц отрастают на 1 см, но, при наличие седых корней, даже полсантиметра будут бросаться в глаза, при выборе темных или ярких оттенков. Поэтому самый простой совет, который может дать ваш мастер, отдавать предпочтение светлым тонам. Палитра разнообразная -–от светло-русого до блонда - поэтому любая женщина может подобрать оттенок, который подходит ее цветотипу.

Есть еще второй вариант – милирование или другие техники, которые работают не со всей головой, а с прядями. Разумеется, пряди нужно будет осветлять», – поделилась Алла.