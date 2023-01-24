Продавщица кукурузы попала к стилистам: новая прическа преобразила до неузнаваемости — все ахнули

Оказалось, что героиня буквально весь день работает. Дома она оказывается ночью, поэтому и делать прически ей некогда. У брюнетки оказались длинные волосы. Стилист из Астаны взялся за дело. Ей почти полностью сохранили длину, а холодный шоколадный цвет освежил прическу. Ей завили локоны в легкие кудри. Главном штрихом стал макияж.

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