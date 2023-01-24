Продавщица кукурузы попала к стилистам: новая прическа преобразила до неузнаваемости — все ахнули

Многие девушки стараются ухаживать за собой, но порой не всем по карману оказываются уходовые средства и походы в салоны красоты. А если в жизни появляется много работы, то не хватает еще и времени на себя. В Астане работники салона красоты заметили продавщицу кукурузы, попкорна и сладостей. Ей предложили преобразиться.
Оказалось, что героиня буквально весь день работает. Дома она оказывается ночью, поэтому и делать прически ей некогда. У брюнетки оказались длинные волосы. Стилист из Астаны взялся за дело. Ей почти полностью сохранили длину, а холодный шоколадный цвет освежил прическу. Ей завили локоны в легкие кудри. Главном штрихом стал макияж.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз героиня пришла в восторг. Пользователи Сети поразились тому, как она помолодела. Многие не сразу поверили, что это та же самая продавщица.
«Все женщины прекрасны, только надо подчеркнуть», «Как будто очень красивый и нежный цветок полили, и он распустился во всей своей красе», «Это шикарно», — стали писать в Сети.
Фото: Global Look Press