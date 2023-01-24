Продавщица кукурузы попала к стилистам: новая прическа преобразила до неузнаваемости — все ахнули

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Фото: Global Look Press

Героиня уже давно работает продавщицей на улице. Однако никто не ожидал, что за неухоженной прической пряталась настоящая красотка.

Многие девушки стараются ухаживать за собой, но порой не всем по карману оказываются уходовые средства и походы в салоны красоты. А если в жизни появляется много работы, то не хватает еще и времени на себя. В Астане работники салона красоты заметили продавщицу кукурузы, попкорна и сладостей. Ей предложили преобразиться. 

Оказалось, что героиня буквально весь день работает. Дома она оказывается ночью, поэтому и делать прически ей некогда. У брюнетки оказались длинные волосы. Стилист из Астаны взялся за дело. Ей почти полностью сохранили длину, а холодный шоколадный цвет освежил прическу. Ей завили локоны в легкие кудри. Главном штрихом стал макияж. 

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На этот раз героиня пришла в восторг. Пользователи Сети поразились тому, как она помолодела. Многие не сразу поверили, что это та же самая продавщица.

«Все женщины прекрасны, только надо подчеркнуть», «Как будто очень красивый и нежный цветок полили, и он распустился во всей своей красе», «Это шикарно», — стали писать в Сети.

Фото: Global Look Press

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