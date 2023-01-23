Девушка с «убитыми» волосами попала к стилисту: только посмотрите, как ее преобразили – слов нет

Девушка стремятся не только хорошо выглядеть, но и выделяться из толпы. Зачастую молодые леди начинают красить волосы еще в школе. Однако без должного ухода вместо красивых локонов можно получить сухие и истонченные. На этот раз юная особа пришла в салон в Дубае, чтобы ей помогли преобразиться.
Примечательно, что за ее случай взялся знаменитый мастер Мунир. Он захотел не только покрасить ее. У героини были сильно высветлены концы волос. При этом они пожелтели, так как она их не тонировала. Сложно была в том, что темные корни сильно отрасли. Однако стилист срезал длинную по плечи. А также он выбрал более естественный холодный цвет русого оттенка и высветлил пряди.
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Пользователи Сети были сражены тем, как теперь выглядит девушка. Многие отметили, что она посвежела, а цвет ее волос стал, как у голливудских звезд. «Ну что за красотка», «Она куколка», «Как добиться такого цвета? Очень стильно», «Ох, идеальная стрижка», «Прям стало в сто раз лучше», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети MOUNIR