Девушка с необъятными кудряшками пришла к стилисту: только посмотрите, что с ней сделали

Мунир взялся сам преобразить героиню. Он был впечатлен копной ее волос. Однако мастер проделал безупречную работу. Он лишь слегка состриг кончики, а вот изюминкой образа стало осветление волос с переливами и холодными оттенками. Стилист сделал волосы гладкими и шелковистыми. Локоны сами струились на ветру вниз.

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