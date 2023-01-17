Девушка с необъятными кудряшками пришла к стилисту: только посмотрите, что с ней сделали

Многие барышни стараются отрастить длинные волосы. Они берегут прическу и даже не пользуются тонировкой. Однако без руки мастера и специальных средств локоны становятся тусклыми и выглядят неухоженными. Ситуация еще сложнее, если волосы вьются и пушатся. Брюнетка с очень длинными и пушистыми волосами пришла к известному в Дубае стилисту.
Мунир взялся сам преобразить героиню. Он был впечатлен копной ее волос. Однако мастер проделал безупречную работу. Он лишь слегка состриг кончики, а вот изюминкой образа стало осветление волос с переливами и холодными оттенками. Стилист сделал волосы гладкими и шелковистыми. Локоны сами струились на ветру вниз.
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Героиня была впечатлена. Пользователи Сети отметили, что получился невероятный результат. Теперь она может сниматься в рекламе косметики для волос. Мунир добился идеального эффекта. «Ну что за грива», «Ох, словно девушка из рекламы», Я таких волосы в жизни не видела«, «А какой цвет шикарный», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети Mounir