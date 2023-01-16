Милая старушка пришла к молодому мастеру: только посмотрите, как ее преобразили – обалденно

С возрастом не все могут решится на преображение. Женщины порой не могут принять, что волосы поседели и начинают регулярно их красить. Однако неправильный уход может привести к пагубным последствиям. Так пожилая женщина Хизер пришла к известному стилисту в Англии Джеймзу Ригби-Мастерсу. У волосы были истонченными и седыми.
Примечательно, что милая старушка доверилась молодому профессионалу. Мастер начал перемены в ее внешности со стрижки. При этом Джеймз танцевал, чем развлекал героиню. Он решил добавить ярких красок. Ее волосы мастер покрасил в розовый оттенок, похожий на цвет сахарной ваты. Когда Хизр увидела результат, то у нее от восторга открылся рот.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Стилист также сделала легкие локоны, завив ей волосы на плойку. Пользователи Сети были поражены результатом. Многие осыпали комплиментами старушку. «Ой, она даже помолодела», «Как круто выглядит», «Цвет просто шикарный», «Теперь ее можно в кино снимать! Это просто сказочный персонаж», «Стильно! Я в восторге», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети Jaymz Rigby-Marsters