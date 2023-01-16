Милая старушка пришла к молодому мастеру: только посмотрите, как ее преобразили – обалденно

Примечательно, что милая старушка доверилась молодому профессионалу. Мастер начал перемены в ее внешности со стрижки. При этом Джеймз танцевал, чем развлекал героиню. Он решил добавить ярких красок. Ее волосы мастер покрасил в розовый оттенок, похожий на цвет сахарной ваты. Когда Хизр увидела результат, то у нее от восторга открылся рот.

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