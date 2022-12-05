Что нельзя ставить на стол в Новый год, иначе Кролик не простит

До Нового года остается меньше месяца, и многие хозяйки уже сейчас продумывают праздничное меню. Эксперты рекомендуют «с головой» подойти к вопросу еды, так как на некоторые блюда хозяин года - Черный Водяной Кролик - может обидится.

Астрологи советуют ни в коем случае в Новый год не готовить блюда из крольчатины и зайчатины. Также символ года не одобрит кровяную колбасу, тушеное мясо и даже запеченную целиком курицу.

Кроме того, на новогоднем столе не должно быть высококалорийных салатов с большим количеством майонеза и копченостей.

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