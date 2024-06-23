Как лучше всего стирать белые вещи: берем старую добрую синьку — результат поразительный

Белые вещи всегда смотрятся нарядно, свежо и празднично, даже если стоят три копейки. Однако далеко не все люди стремятся их покупать. Виновата в этом «вредный характер» белого материала, который не только очень маркий, но все время стремится к приобретению посторонних оттенков вроде желтизны и серости.

Анастасия Савчук, эксперт по уборке, генеральный директор клининговой компании «Настенька», поделилась с Teleprogramma.pro советами по приведению белых вещей в порядок.

Прежде всего она рекомендовала не игнорировать ярлычки, которые прикрепляют производители. И только руководствуясь ими, стоит приступать к стирке.

Во-вторых, обязательно белые вещи нужно стирать отдельно от цветных.

«Иногда, кажется, белая футболка и розовая футболка, почему бы и не постирать? На выходе получаем вместо белой футболки — что-то невнятно-розовое. Если вы хотите, чтобы ваше белое белье всегда оставалось белым, стирайте белое отдельно. Сейчас продается много порошков для белого белья. Многие, покупая стиральный порошок для белого белья, видели зеленые и синие гранулы. Это оптические отбеливатели, помогающие нам сохранить белизну белых вещей», — рассказала эксперт.

Также Савчук посоветовала не забывать про старые проверенные методы, они тоже дают хорошие результаты. Например, до сих пор очень хорошо себя показывает в работе с белыми вещами всем знакомая синька.

«Раньше наши бабушки для отбеливания белья использовали синьку. Она нейтрализует желтизну, которая образуется на белом белье. Это на самом деле очень эффективный метод визуальной коррекции белого цвета. Поэтому синька все еще не исчезает из продажи», — добавила собеседница.