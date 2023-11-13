Как правильно обрезать грушу и яблоню в ноябре - самая подробная инструкция

Плодовые деревья в ноябре надо всегда обрезать. Иначе если у груши или у яблони будет загущена крона, то ничего хорошего не получится - урожая вы не получите, а растение может и вовсе погибнуть.

Только дождитесь, когда опадет листва. Лучшее время в центральной России - это середина ноября. В это время сокодвижение у деревьев останавливается.

Задача огородника - оставить как можно больше плодовых веток. Если обрезать правильно, то груша и яблоня дадут большое количество вертикальных приростов, на которых будут формироваться будущие фрукты.

Важно, какая почва!