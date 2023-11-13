Как правильно обрезать грушу и яблоню в ноябре - самая подробная инструкция

Плодовые деревья в ноябре надо всегда обрезать. Иначе если у груши или у яблони будет загущена крона, то ничего хорошего не получится - урожая вы не получите, а растение может и вовсе погибнуть.
Только дождитесь, когда опадет листва. Лучшее время в центральной России - это середина ноября. В это время сокодвижение у деревьев останавливается.
Задача огородника - оставить как можно больше плодовых веток. Если обрезать правильно, то груша и яблоня дадут большое количество вертикальных приростов, на которых будут формироваться будущие фрукты.
Важно, какая почва!
Обрезаем грушу и яблоню в ноябре. Фото: соцсети
Стоит обратить внимание на качество грунта. Если ваша земля не сильно плодородная, то обрезать ветки надо больше. Если, наоборот, вы выращиваете растения на черноземе, то можно оставлять побеги длиннее.
Иными словами, агрономы говорят так:
«Короче режешь - сильнее растет».
«Чем плодороднее почва, тем сильнее растет».
Приводим дерево в разум
Обрезаем грушу и яблоню в ноябре. Фото: соцсети
Резать начинаем сверху, определяя центральный проводник (ствол). Садоводы предупреждают: если обрезать нижние ветви, то они уже не восстановятся. И дерево воспримет это как вызов.
Если у побега острый угол отхождения - убираем его. Для центрального проводника оставляем самую крепкую и прямую ветку. Как правило, это самая верхняя почка предыдущего прироста. То есть не надо позволять дереву формировать два ствола, на урожае это отразится негативно в итоге.
Обязательно надо соблюдать симметрию. Если дерево растет немного вправо - надо обрезать левую почку. И наоборот. Побеги отрезаем на две трети.
Как только обрезали центральный проводник - формируем верхний ярус скелета. Но важно понимать, что главная ветка должна остаться выше всех остальных по обрезке.
Скелетные побеги обрезаем на понижающую почку.
Тонкие маленькие ветки вообще не трогаем. На них дерево будет плодоносить в будущем сезоне.
То, что растет внутрь и мешает - убираем полностью, под корень.
Замазываем спилы садовым варом, иначе в дерево может попасть инфекция.
Кстати, если деревья не обрезать, то они быстро постареют и не будут давать плоды.
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