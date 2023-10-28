Бросьте в банку с кофе этот продукт — аромат и вкус напитка вернется в мгновение ока

Если вы хотите каждое утро наслаждаться вкусом кофе, необходимо знать, как правильно его хранить, чтобы зерна или порошок не утратили свой вкус и аромат.

Если вдруг так произошло, не отчаивайтесь. В Сети подсказали простой способ вернуть жизнь любимому напитку. Для этого вам надо будет добавить в банку всего лишь один продукт.

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В первую очередь, всегда надежно закрывайте емкость с кофе — будь то оригинальная упаковка или ваша домашняя банка. Эксперты рекомендуют хранить кофе в стеклянной или металлической емкости, которая очень плотно закрывается.

Эта упаковка должна храниться в прохладном и сухом месте, защищенном от солнечного света.

Так что же делать, если ваш кофе уже потерял вкус и аромат? Добавьте в емкость с зернами или уже перемолотым кофе несколько кубиков темного шоколада и закройте контейнер.

Уже через два дня вы почувствуете разницу. Кофе восстановит свой насыщенный вкус и аромат, и вы больше не будете пить выветрившийся кофе, пишет Telegraf.news.

До этого мы подсказали, что надо положить в контейнер с овощами в холодильнике, чтобы продлить их свежесть.