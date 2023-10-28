Залейте чеснок маслом и отправьте в духовку: от этой дешевой закуски захочется визжать

Вкус и аромат чесночного конфи — настоящее открытие для любителей гастрономических изысков. Этот неповторимый деликатес, приготовленный по канонам французской кухни, обязательно войдет в список ваших любимых блюд.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Процесс приготовления конфи требует времени и терпения, но результат того стоит. Очистите чесночные зубчики, положите их в форму для запекания и залейте хорошим оливковым или рапсовым маслом.

Затем добавьте розмарин, перец и любые другие любимые специи. После этого блюдо отправляется в духовку на два часа.

В результате у вас получится кремовый, нежный и ароматный чесночный конфи.

Этот деликатес можно намазывать на поджаренный хлеб или гренки. Добавляйте конфи в супы, соусы, паштеты и макароны, чтобы придать блюдам богатый вкус.

А если вы положите такую закуску в красивую баночку, конфи станет отличным гостинцем, который можно взять с собой к друзьям, пишет Telegraf.news.

Ранее мы поделились самым вкусным рецептом квашенной капусты по-деревенски.