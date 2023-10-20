Экономия времени: как погладить одежду в два раза быстрее

Поднимите руки те, кто любит гладить! Лес рук…

Оказывается, есть способ сократить время глажки вещей после стирки в два раза. Без потери качества и ускорения движений. Секрет кроется в алюминиевой фольге. Накрываем ею поверхность гладильной доски и гладим одежду прямо на фольге.

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Благодаря этому лайфхаку гладить вещи будет необходимо только с одной стороны. Из-за наличия фольги вторая сторона сразу становится гладкой, будто по ней тоже прошлись утюгом.

О новой способе использования алюминиевой фольги написали на сайте «Своими руками».