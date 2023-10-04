Как вырастить на окне томаты зимой - чем поливать и обрабатывать, какой сорт выбрать

Опытный садовод Евгений Куликов рассказал читателям Teleprogramma.pro, как правильно вырастить на подоконнике зимой томаты. Это реально - главное, начать.

«Обычно помидоры сеют осенью в маленькие емкости, через месяц пересаживают в горшок с землей, удобренной навозом. Через 90 дней появляются первые помидорки», - рассказал наш эксперт.

Один из самых удачных сортов, по мнению нашего эксперта, «Балконное чудо». Низкорослый, вырастает до 30-40 сантиметров. Это помидоры черри.

Плоды растут на пасынке, на основном стволе их нет.

«Поливать томаты надо с биогумусом для рассады, а под корни подсыпайте древесную золу. Не забывайте также обрабатывать растение от вредителей - даже дома на подоконнике они могут появиться. Идеально подойдет зеленое мыло», - предупредил садовод.

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