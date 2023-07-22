Шарики для унитаза можно не покупать - сделайте их своими руками

Освежающие и дизинфицирующие шарики для унитаза можно не покупать, а сделать самому. Обойдется в десять раз дешевле.

Берем подвесной футляр (туалетный блок) и освобождаем его от отработавших свое цветных магазинных шариков.

Затем смешиваем 6 чайных ложек любого стирального порошка (можно самого дешевого), 2 чайные ложки соды и пару капель любимого эфирного масла. Добавляем немного жидкого мыла или шампуня, чтобы скрепить массу, а затем лепим из нее свои шарики, чтобы размером они подошли к ячейкам в пластиковом футляре.