Шарики для унитаза можно не покупать - сделайте их своими руками

Освежающие и дизинфицирующие шарики для унитаза можно не покупать, а сделать самому. Обойдется в десять раз дешевле.
Берем подвесной футляр (туалетный блок) и освобождаем его от отработавших свое цветных магазинных шариков.
Затем смешиваем 6 чайных ложек любого стирального порошка (можно самого дешевого), 2 чайные ложки соды и пару капель любимого эфирного масла. Добавляем немного жидкого мыла или шампуня, чтобы скрепить массу, а затем лепим из нее свои шарики, чтобы размером они подошли к ячейкам в пластиковом футляре.
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Получившиеся шарики можно хранить в пустой упаковке от яиц. Оставьте их на пару часов просушиться, а затем можно подвешивать в унитаз. Действуют не хуже магазинных.
Способом приготовления поделилась блогер-лайфхакер Любовь Гончарова.