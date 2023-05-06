Скоблить не придется: как очистить решетку для гриля без особых усилий

Вам нужно отмыть решетку из духовки или решетку для гриля? Пригоревший жир на них, конечно же, успел стать каменным. Но есть способ очистить его, не прилагая особых физических усилий. Для этого понадобится большой плотный пакет и одна таблетка для посудомоечной машины.

Растворите таблетку в горячей воде, добавьте четыре столовых ложки пищевой соды и хорошо перемешайте.

Засуньте решетку в пакет и налейте туда полученное средство. Плотно завяжите мешок и положите его на горизонтальную поверхность.

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