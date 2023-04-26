Нужно немного фольги: как отпугнуть мух от кухни или столовой

Достали мухи на кухне? А вы знали, что их можно отпугнуть без всякой химии? Понадобится прозрачный полиэтиленового пакет без дырок, вода и немного фольги.

Берем лист блестящей фольги, рвем на четыре части и катаем из них шарики. В кулек наливаем воду до половины и закидываем наши «мячики» внутрь.

Далее нужно крепко завязать пакет и просто подвесить его на кухне на видное место. Отражающая блики алюминиевой фольги вода станет визуальным репеллентом для мух. Они просто будут облетать это место стороной.