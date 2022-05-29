«Расправа приносит мне удовольствие»: Литвинова поделилась, как поступает со своими врагами

У каждого знаменитого человека есть хейтеры. А у актрисы Ренаты Литвиновой, уехавшей из России на фоне событий на Украине, их количество явно возросло.

29 мая 55-летняя артистка поделилась с поклонниками, что она делает с теми, кого ненавидит. «Рецепт» от звезды получился довольно жуткий.

«Я часто внутренне благодарю врагов своих за способность дать мне вдохновение их перенести на бумагу и там убить, — написала Рената в Telegram. — Расправа приносит мне удовольствие. Иногда я тяну описания, а иногда «бах» — и тело найдено под мостом».

Напомним, что при всех своих актерских и режиссерских талантах Литвинова еще и сценарист. Она является автором более дюжины фильмов, в их числе «Нелюбовь» (1991), «Увлеченья» (1994), «Принципиальный и жалостливый взгляд» (1996), «Небо. Самолет. Девушка» (2002) и «Северный ветер» (2021). Неожиданный у звезды источник вдохновения, однако…

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