Нелли Уварова о том, как развивает свой бизнес: «Планировать нельзя, я больше мечтаю»

Звезда сериала «Не родись красивой» и актриса РАМТа Нелли Уварова рассказала в новом интервью о том, как живет ее социальный проект в неспокойные времена.

Напомним, артистка основала компанию «Наивно? Очень», занимающуюся социализацией и трудоустройством молодых людей с тяжелыми психоневротическими расстройствами личности. Нелли рассказала, с какими трудностями столкнулось ее начинание, а затем журналисты спросили, строит ли актриса какие-то планы на будущее.

«У меня как-то уже было в жизни, что ситуации убеждали меня в том, что планировать нельзя. Поэтому я живу с мыслью, что я ничего не планирую, я больше мечтаю, — ответила Уварова журналу «Театрал». — Это, возможно, неправильно. Бизнес-проекты так не работают. У них все расписано на месяц, а то и на три вперед. У бизнеса всегда должна быть цель. А я не могу, я разуверилась в стратегическом планировании». «Никаких планов, потому что очень тяжело приходить в себя, когда планы рушатся. А если ты мечтаешь, то в процессе мечтания ты получаешь удовольствие. Я мечтаю и что-то делаю, чтобы эти мечты сбывались».

42-летняя актриса поделилась, что в период пандемии к ней приходили мысли о том, что ее проект вот-вот закроется. В такие моменты у нее опускались руки, но после этого всегда вскипала внутренняя ярость, и звезда бралась за дело с новыми силами.

«Видимо, это механизмы самосохранения, — предположила Нелли. — Мы разговаривали во время пандемии с директором, очень долго ходили по кругу. Она мне объясняла, почему это конец. Я слушала ее и думала: а я сейчас лучше скажу, почему мы не умрем. Лучше думать в обратном направлении. Есть же что-то, за что можно зацепиться».

Основываясь на личном опыте, актриса добавила, что нужно делать свое дело, не ожидая помощи со стороны. Если кто-то поможет, то хорошо. Если нет, то нет. Главное — не терять время на ожидание.

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