Почему Уварову не хотели брать в сериал «‎Не родись красивой»

Нелли Уварова — это не просто актриса театра и кино, а настоящая звезда нулевых, которая подарила многим ребятам счастливое детство и хорошее кино. Девушка не часто дает интервью, но с удовольствием побеседовала с Екатериной Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».
На съемки в телепроект «Не родись красивой» девушку пригласил ее педагог Александр Назаров, который по совместительству был одним из режиссеров культового сериала. Именно он позвал ее на пробы и кастинг. Назаров сразу представил Нелли команде, сказав, что героиня найдена. Однако девушка другим режиссерам не понравилась и ей отказали.
Поэтому Нелли пришлось покинуть съемочную площадку. Но спустя время ей позвонили снова. Оказалось, режиссеры пересматривали пробы и удивились, что они отказали Нелли, ведь она крайне подходит на роль. Уварова была счастлива.
Немного актриса рассказала и о своем романе с одним из режиссеров проекта, Сергеем Пикаловым. Нелли утверждает, что на момент съемок они встречались уже около четырех лет. Но сразу никому об этом не сказали.
«Чтобы это не мешало нам работать, мы держали это в тайне. Он был в статусе режиссера, а я была артисткой. Мы не могли себе ничего позволить».
Напомним, сейчас актриса состоит во втором браке с актером Александром Гришиным. Нелли заметила, что союз, где люди занимаются одной профессией, сложен и требует усиленной работы над отношениями.
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