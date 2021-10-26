Почему Уварову не хотели брать в сериал «‎Не родись красивой»

Актрису Нелли Уварову могли бы и не взять в знаменитый сериал нулевых.

Нелли Уварова — это не просто актриса театра и кино, а настоящая звезда нулевых, которая подарила многим ребятам счастливое детство и хорошее кино. Девушка не часто дает интервью, но с удовольствием побеседовала с Екатериной Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

На съемки в телепроект «‎Не родись красивой» девушку пригласил ее педагог Александр Назаров, который по совместительству был одним из режиссеров культового сериала. Именно он позвал ее на пробы и кастинг. Назаров сразу представил Нелли команде, сказав, что героиня найдена. Однако девушка другим режиссерам не понравилась и ей отказали.

Поэтому Нелли пришлось покинуть съемочную площадку. Но спустя время ей позвонили снова. Оказалось, режиссеры пересматривали пробы и удивились, что они отказали Нелли, ведь она крайне подходит на роль. Уварова была счастлива.

Немного актриса рассказала и о своем романе с одним из режиссеров проекта, Сергеем Пикаловым. Нелли утверждает, что на момент съемок они встречались уже около четырех лет. Но сразу никому об этом не сказали.

«‎Чтобы это не мешало нам работать, мы держали это в тайне. Он был в статусе режиссера, а я была артисткой. Мы не могли себе ничего позволить».

Напомним, сейчас актриса состоит во втором браке с актером Александром Гришиным. Нелли заметила, что союз, где люди занимаются одной профессией, сложен и требует усиленной работы над отношениями.

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