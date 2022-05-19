Шпагаты и семечки: Утяшева рассказала, как коротает время в поезде

Бывалая спортсменка в вагоне может не только отдохнуть, но и потренироваться.

19 мая известная гимнастка Ляйсан Утяшева провела 16 часов в поезде, отправившись на гастроли в Ростов-на-Дону.

В долго дороге спортсменка не забыла о своих подписчиках и поделилась с ними способами, как можно скоротать время под мирный стук колес.

Вот набор полезных (и не очень) занятий от Утяшевой:

«Тренажерный зал там, где ты! Особенно, когда к этому подталкивает обстановка — немного смекалки, и все вокруг может стать спортивными снарядами».

«Не получается найти время на чтение в ежедневной рутине? Где, как не в поезде!»

«Ну и, конечно же, в списке святое — сериал и семечки».

«А самое долгожданное, учитывая мой график, это просто поспать под стук колес — в этом звуке столько романтики и детских воспоминаний».

Ляйсан вспомнила, как двадцать лет назад ездила с подругами на соревнования по художественной гимнастике и разминалась прямо в вагоне, пугая обитателей соседних купе растяжками и шпагатами. Хотя с годами ничего не изменилось, и в этот раз Утяшева тоже устроила себе тренажерный зал прямо поезде.

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