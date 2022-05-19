«Мужик аж шею свернул!»: Утяшева раскинулась в вертикальном шпагате прямо в салоне купе

Ляйсан Утяшева вспомнила молодость. За время своей 16-часовой поездки в поезде гимнастка решила скоротать время за разминкой и зарядкой. Поэтому жена резидента «Камеди клаб» Павла Воли вышла в салон купе, растянувшись в вертикальном шпагате. Проходивший мимо мужчина от такого сюрприза, похоже, забыл сам себя.

«Невольно вспомнила, как 20 лет назад ездили на соревнования по художественной гимнастике. Мы разминались в коридоре, пугая соседние купе гимнастическими элементами и шпагатами. Ничего не изменилось — ваша гимнастка стала совсем взрослой, а любовь к шпагатам осталась неизменной, как и к шалостям», — отметила Ляйсан.

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«Мужик аж шею свернул!», «Класс! Умничка», «Пассажиры тоже довольны», «Утром идешь за кофе к проводнице, а тут Ляйсан в шпагате!», «Мужик дар речи потерял», «Вау! Крутая», «Элитный поезд, шпагаты от Ляйсан», — написали фолловеры.

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