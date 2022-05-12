Гвинет Пэлтроу призналась, зачем придумала подгузники из шерсти альпак и янтаря

Актриса Гвинет Пэлтроу, выпустившая в продажу свечи с ароматом своего полового органа, снова шокировала западных потребителей своей новинкой.

11 мая в аккаунтах своего бренда Goop 49-летняя звезда представила элитные подгузники по цене 120 долларов (более 8 тысяч рублей) за пачку в 12 штук. Согласно рекламе каждый подгузник «набит шерстью девственной альпаки и крепится камушками из янтаря», а еще пропитан «ароматом жасмина и бергамота для оживления ребенка».

«Какого черта, Гвинет?! — спросите вы. — Это товар для олигархов что ли?!»

Но актриса тут же призналась, что в действительности она не собирается выпускать такой продукт. Кинозвезда специально запустила в соцсети этот пранк, чтобы обратить внимание общества на реальную проблему.

«Они (новые подгузники, — Прим. авт.) вызвали много возмущения — это хорошо, — прокомментировала Пэлтроу в ролике, который опубликовала через несколько часов после скандальной рекламы. – Они были разработаны, чтобы разозлить нас. Потому что если отношение к подгузникам как к роскоши приводит вас в бешенство, то стоит ли облагать их налогом на роскошь?»

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Актриса пояснила, что, несмотря на то, что подгузники являются для родителей предметом первой необходимости, в 33 штатах Америки они проходят как предмет роскоши и облагаются соответствующим налогом. В результате каждая третья семья не может себе их позволить из-за дороговизны, отмечает звезда.

Гвинет сотрудничает с общественной организацией, добивающейся того, чтобы в американских штатах был отменен налог на подгузники. И вот они вместе выпустили провокационную рекламу, дабы заострить внимание на этой проблеме.

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