Гвинет Пэлтроу продает свечи с ароматом своих половых органов

Гвинет Пэлтроу запустила продажу свечей с ароматом своих интимных органов. Необычный товар появился в наличии в одном из американских онлайн-магазинов и практически сразу был раскуплен агрессивными фанатами актрисы. Сообщается, что первым покупателям эксцентричный элемент декора обошелся всего в 75 долларов. Сейчас площадка ждет новой поставки – в магазине признаются, что с консультантами регулярно связываются люди и спрашивают, будет ли еще возможность приобрести странный атрибут.

На самом сайте отмечается, что помимо подозрительного запаха эти свечи имеют и забавную историю создания. По слухам, во время работы над очередным ароматом Пэлтроу сказала своему напарнику – парфюмеру Дугласу Литтлу, что парфюм похож на запах ее влагалища. В основу аромата легла смесь из герани, цитрусовых растений, удачно соединенных с дамасской розой и семенами амбры.

«Эти свечи должны пробудить в вас мысли о соблазнении и утонченной теплоте», — утверждают создатели.