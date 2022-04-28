Джонни Деппа на суде поддерживают пиратскими флагами и живыми альпаками

Поклонницы придумывают целые схемы, чтобы присутствовать на заседаниях, где актер пытается очистить свое имя.

Поддержать Джонни Деппа во время его суда с бывшей женой Эмбер Херд приходят десятки фанатов актера. Но свободных мест в зале суда не так много. Желающие собираются рано утром, чтобы получить одну из ста заветных проходок.

Одна поклонница приехала из Австралии и тратит свой отпуск для того, чтобы обязательно присутствовать на заседаниях. Другая прибыла из Нью-Йорка и устроилась в местный магазин, чтобы иметь возможность оплачивать временное жилье. Третья приехала из Мичигана, собрав деньги на поездку в Интернете.

Некоторые фанаты приносят к зданию суда цветы, плакаты и пиратские флаги, как дань капитану Джеку Воробью. Но среди поклонников звезды «Пиратов Карибского моря» есть и более креативные люди. Например, 25 апреля жительница штата Вирджиния Андреа Диас привела к зданию суда двух альпак. Во время пандемии она запустила свой маленький бизнес по разведению этих милых животных, которых водит по детдомам, развлекать ребятишек. Женщина решила, что может поднять настроение и Джонни Деппу, который, как известно, очень любит этих животных.

«Я подумала, что альпаки могут скрасить его день», — рассказала заводчица журналисту The Washington Post.

Издание отмечает, что зал судебного заседания каждый раз заполняется под завязку. Люди приходят посмотреть на Деппа, перешептываются, обсуждая каждую его реакцию. Судья запретила делать селфи и давать автографы на территории учреждения, приставы постоянно предостерегают зрителей от громкого смеха, аплодисментов или закатывания глаз.

После заседания вся эта толпа бросается к заднему выходу из суда, ведь именно там Джонни покидает место действия, чтобы быстро сесть в свой черный Cadillac Escalade и уехать в отель. В эти несколько секунд он обычно машет поклонникам, и для многих преданных фанатов это настоящий момент триумфа.

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