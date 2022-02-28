Сериал «Острые козырьки» помог Бирмингему с развитием туризма

Сериал «Острые козырьки» оказался полезным для английского городка Бирмингема. Всех, кто был причастен к многосерийному фильму, поблагодарили власти этого города.

Дело в том, что сериал рассказывает историю печально известной преступной группировке Шелби. Главного героя Томаса Шелби исполнил актер Киллиан Мерфи. Съемки киноленты проходили в городе английского графства Уэст-Мидлендс — Бирмингеме.

Благодаря тому, что местность стала известна большому количеству зрителей популярного сериала, Бирмингем улучшил сферу туризма.

Сериал помог городу стать центром творчества и кинопроизводства. В последние годы здесь снимались несколько крупных голливудских фильмов. Это и «Миссия невыполнима – 7», и «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга.

Именно поэтому власти Бирмингема поблагодарили создателей «Острых козырьков» за вклад в развитие города и туристического направления района. Об этом сообщили в The Guardian.

Напомним, ранее стало известно, чем закончится сериал «Острые козырьки». Полноэкранный фильм с героями этого сериала выйдет на экраны не раньше 2023 года.

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