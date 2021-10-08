Сериал «Острые козырьки» закончится полнометражным фильмом

Популярный гангстерский сериал BBC «Острые козырьки» ждет продолжение в виде полнометражного фильма. Сам сериал закончится на шестом сезоне, который был снят в 2020 году и выйдет весной 2022-го. А в 2023-м в начнется производство полнометражки.

Об этом 7 октября рассказал создатель картины Стивен Найт, сообщает издание Variety. Известный сценарист отметил, что в последствии могут выйти и другие шоу по той же вселенной, но уже без его руководства.

Напомним, сериал «Острые козырьки» стартовал в 2013 году. Он рассказывает о преступном клане Шелби, орудовавшем в Бирмингеме в 1920-х. В проекте снялись Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Джо Коул, Том Харди и другие британские актеры. Проект удостоился ряда британских наград, в том числе и нескольких премий BAFTA.

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