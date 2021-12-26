Вместо носков: Лиза Боярская подарила мужу на годовщину свадьбы мультфильм

В новом интервью актриса Лиза Боярская призналась, что мужчинам ей выбирать подарки куда тяжелее, чем женщинам.

Своему мужу Максиму Матвееву, например, звезда театра и кино принципиально не дарит носки. Приходится включать креатив и придумывать что-то особенное.

«Я стараюсь делать подарки с фантазией и каким-то личным подтекстом. Допустим, на десятилетие нашей свадьбы я ему подарила мультик. Заказала у аниматоров маленький, на семь минут, мультик про нашу семью. Про то, как мы встретились, как появились дети, как мы вместе снимались — все основные события», — поделилась Боярская.

Напомним, 10-летний юбилей брака актерская семья отмечала в 2020 году. За прошедшие годы у супругов появились двое сыновей – Андрей и Григорий. Сейчас звездные родители участвовать в съемках по очереди, чтобы кто-то из них обязательно находился дома с детьми.

«Более надежного человека, чем Максим, я не встречала никогда в своей жизни. Может быть, таких вообще больше нет. Я на двести процентов спокойна, когда дети с ним», — цитирует Елизавету издание OK Magazine.

В том же интервью актриса призналась, что в ее замечательной семье явно не хватает дочки.

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