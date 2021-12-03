«Было желание бросить и не возвращаться»: Малахов рассказал, как состоялся в профессии

В своих детских мечтах о телевидении шоумен разочаровался в первые недели работы.

Популярный телеведущий Андрей Малахов продолжает рассказывать поклонникам о своей профессиональной карьере.

В новом посте 49-летний шоумен вспомнил, как в детстве он мечтал попасть по ту сторону голубого экрана и вести программу «Время». Позже это наивное желание исполнилось «с разницей в одну минуту» — шоу телеведущего 16 лет заканчивалось в 20:59, как раз перед вечерними новостями.

Но, попав на ТВ, Андрей быстро понял, что эта работа далека от праздника, который он представлял себе в детстве.

«Всего одной недели хватило студенту журфака МГУ, чтобы усомниться в своих прежних желаниях. Было желание бросить и не возвращаться. Однако, произошло иначе…» — пишет Малахов в Instagram.

Он вспоминает, что получил работу младшего редактора и буквально переехал жить в студию. Вместо пьяного веселья в общежитии будни студента наполнились утренними походами за кофе и вечерними – за водкой для старших коллег. Однако такой режим не сломал увлеченного юношу.

«Но «мальчик на побегушках» питался информацией. Наблюдая за мастерами, жадно впитывая тонкости, нюансы и тайны профессии. Этому не учат в институтах. Ничем не примечательная роль «сына полка» имела свои преимущества, — поделился Малахов. — Череда открытий, сомнений и даже споров с самим собой, вылилась в неожиданные события. Сомневаясь в себе, боясь сцены и камеры, живя в чьей-то тени мы только думаем, что незаметны. Все это время нас видят и оценивают. Если ты по-настоящему любишь свое дело, принимая все и продолжая его искренне любить, то обязательно произойдет что-то волшебное».

И вот, в один прекрасный летний день с молодым работником телевидения произошло то самое. Но что именно – Андрей расскажет в следующем посте.

Напомним, в 1992 году Малахов пришел в «Останкино» и начал работать в передаче «Воскресенье с Сергеем Алексеевым». В 1995-м он перешел в программу «Телеутро», которая затем стала «Добрым утром». И только в 2001-м появилось его шоу «Большая стирка», со временем превратившееся в «Пусть говорят».

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